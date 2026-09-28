Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький повідомив, як завершився третій сезон “Вівальді”, і що противник був введений в оману і проспав справжній удар.

Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника — 2000 живою силою, понад 250 роsіян захоплені в пол*н. Так закінчився третій сезон «Вівальді», переломний для всієї операції.

Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій — 176 км².

Головною ціллю третього сезону «Вівальді» стало Нове — ключовий хаб противника на плацдармі. Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі, — розповів командир Третього армійського корпусу Білецький.

«Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Роsіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового», — заявив бригадний генерал Андрій Білецький.

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід — радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення вор*га.

Роsіяни здавалися у пол*н цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами.

Ключову роль у третьому сезоні «Вівальді» зіграли бійці 3-тя окрема штурмова бригада, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм.

3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін «ДОЗОР» Державна прикордонна служба України, – повідомив Білецький.