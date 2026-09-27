Минулої доби вогнеборці залучались до ліквідації трьох пожеж на Миколаївщині.

Учора у Мішково-Погорілівській ТГ Миколаївського району, внаслідок дронової атаки росіян, пошкоджено будівлю станції технічного обслуговування, бульдозер та два вантажні автомобілі. На місці виникла пожежа, її ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.

Ще вдень, через коротке замикання електропроводки, горів легковий автомобіль у Первомайській ТГ Первомайського району.

У Заводській ТГ Миколаївського району вогнеборці місцевої пожежної охорони «Заводське» загасили пожежу літньої кухні.