Американські та російські дипломати досягли виключення з проекту ООН положення, яке встановлює контроль людини над штучним інтелектом при застосуванні смертоносної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Йдеться про засідання ООН на початку цього місяця у Швейцарії, де вирішувалося питання контролю ШІ над застосуванням зброї масової поразки.

В останній день обговорень американська та російська делегації протягом приблизно 15 години вносили зміни до документа.

За даними трьох учасників переговорів, з якими поговорили журналісти на умовах анонімності, з проекту прибрали положення, які передбачали, що такі системи мають працювати передбачувано та надійно. Також зникла вимога враховувати етичні аспекти під час використання зброї зі штучним інтелектом.

Крім того, з документа виключили положення, згідно з яким людина мала перевіряти військові цілі, визначені ШІ, до завдання удару.

Як пише Washington Post, закрита сесія проходила без камер ООН та представників громадянського суспільства. Американська та російська делегації задіяли близько десяти юристів кожна – майже вдвічі більше, ніж деякі інші учасники переговорів.

За словами одного із співрозмовників видання, зміни вносилися настільки швидко, що невеликі делегації не встигали за процесом.

Представники Держдепартаменту США, МЗС Росії та ООН не відповіли на запити Washington Post щодо коментарів.

Видання зазначає, що ослаблення проекту відбулося на тлі активного впровадження ШІ у військову сферу. Американські військові вже використовують штучний інтелект для аналізу та вибору цілей, а Ізраїль широко застосовує ШІ у військових операціях у секторі Газа.

Правозахисники попереджають, що ослаблення міжнародних обмежень може призвести до ситуації, коли машини самостійно прийматимуть рішення, від яких залежить життя та смерть людей.

На думку заступника директора напрямку зброї Human Rights Watch Веріті Койл, це може означати більше жертв серед цивільного населення, зниження відповідальності та прискорення переходу до більш ризикованої автоматизованої війни.

При цьому переговори ООН поки що не мають обов’язкової юридичної сили. Проте країни намагаються визначити, чи можна у майбутньому перетворити їх на офіційний мандат чи юридично обов’язковий міжнародний договір.

Наступна зустріч країн запланована на листопад у Женеві. На ній учасники мають обговорити можливість переходу від нинішнього формату переговорів до офіційного мандату чи потенційно юридично обов’язкового договору.

Паралельно США переглядають власні правила застосування автономної зброї. У червні президент Дональд Трамп доручив оновити відповідну директиву Пентагону, ухвалену у 2023 році за адміністрації Джо Байдена.

У початковій версії американської директиви містилися положення про необхідність людського контролю за автономними та напівавтономними системами, а також вимога дотримуватися законів війни та міжнародних договорів.