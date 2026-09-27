Розпочалася 1677-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 27.09.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10489 дронів-камікадзе та здійснили 2729 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Фотовиж, Яструбщина, Бачівськ, Шпиль, Гірки, Гаврилова Слобода, Старикове, Прогрес та Нова Гута Сумської області; Бучки Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Суходіл.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління та керування БпЛА, дві артилерійські системи, чотири важливі та логістичні об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав одного авіаудару застосувавши 2 КАБ та здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Тернова, Козача Лопань та Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Куп’янська, Радьківки та Куп’янська-Вузлового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 12 разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Ставки та Чернещина.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій у районі Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Іллінівки, Торського, Русиного Яру, Приюту, Шахового, Вільного, Степів та Кучерового Яру.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Ганнівка, Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Світле, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Красноподілля та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік Воскресенки та Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Рівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1690 окупантів. Усі втрати ворога