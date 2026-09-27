Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склали:
особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб
танків – 12 384 (+8) од.
бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од.
артилерійських систем – 50 428 (+57) од.
РСЗВ – 2 163 (+3) од.
засоби ППО – 1 677 (+4) од.
літаків – 444 (+1) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од.
крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од.
спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.
Дані уточнюються.