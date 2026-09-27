Через російські удари по дата-центрах у Києві та низці інших українських міст почав масово зникати сигнал українських телеканалів. Про це повідомляє Кореспондент.

Зокрема пропадає сигнал телеканалів СТБ, 1+1 та 5 канал. Також є проблеми з переглядом каналів через сервіси MEGOGO та SWEET TV. Крім того, перебої спостерігаються й у абонентів деяких кабельних операторів.

Проблеми з телеканалами виникли на тлі російських атак на українські дата-центри. У службі підтримки MEGOGO повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дата-центр головного партнера компанії.

Також у службі підтримки MEGOGO розповіли журналістам, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють над відновленням сигналу.