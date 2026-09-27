Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості знову очолити країну після завершення нинішнього терміну.

Про це він сказав в інтерв’ю американському журналу Variety, пише ЛБ.

Макрон зазначив, що Конституція Франції дозволяє президенту обіймати посаду два строки поспіль, тому у 2027 році він не зможе балотуватися втретє. Його нинішній термін завершується у травні наступного року, після чого французи оберуть нового президента.

Водночас журналісти запитали Макрона, чи може він повернутися до Єлисейського палацу після перерви, коли це буде дозволено законом.

“Я нічого не виключаю. Повернення – це досить незвичайне явище, але побачимо. Життя непередбачуване, іноді навіть більше, ніж фільми”, – зауважив Макрон.