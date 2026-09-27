Україну на «Дитячому Євробаченні 2026», що відбудеться 24 жовтня на Мальті, представить 11-річна Еріка Колесніченко.

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

За результатами голосування Еріка Колесніченко та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.

Вона перемогла на національному відборі з піснею «НЕ колискова».

Пісню «НЕ колискова» для виконавиці написала Світлана Тарабарова. Це гучний маніфест — звернення до аудиторії про пробудження, сміливість і віру в себе. Пісня розповідає, що життя часто буває не сном і не казкою, і якщо ти хочеш досягти своїх мрій — важливо діяти, не боятися й вірити у власні сили.

Еріка Колесніченко — лауреатка першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях.

Одинадцятирічна виконавиця з міста Біла Церква. Дівчина займається вокалом із шести років. Також вона захоплюється театральним мистецтвом і вже встигла зіграти ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни.

«Дитяче Євробачення — 2026»: що відомо

Цьогорічне «Дитяче Євробачення» відбудеться 24 жовтня на Мальті та проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі, яке перетворять на яскраве містечко «Євробачення». Місце поєднає відзначену ЮНЕСКО мальтійську традицію Festa і яскраву постанову світового рівня.

Торік переможницею «Дитячого Євробачення» стала Лу Дельоз із піснею Ce Monde. Ця перемога стала для Франції четвертою в історії конкурсу. Софія Нерсесян, яка торік представляла Україну з піснею «Мотанка», посіла друге місце