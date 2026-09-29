У понеділок Папа Лев заявив, що учасники переговорів, які прагнуть покласти край конфлікту в Європі, повинні бути готовими поступитися певними позиціями заради досягнення миру, оскільки спроби завершити війну Росії проти України досі не дають результатів, пише Reuters.

Перший Папа Римський зі США, виступаючи перед європейськими лідерами в Меці — рідному місті Робера Шумана, одного з батьків-засновників Європейського Союзу, — сказав:

«Війна повернулася навіть до Європи: це нова безглузда бійня, що щодня забирає безліч життів мирних людей».



Представляючи своє найчіткіше на сьогодні бачення політичного майбутнього Європи, Лев також схвально відгукнувся про інтеграцію та мультикультуралізм у час, коли в усьому регіоні посилюються позиції ультраправих сил.

Виступаючи французькою мовою, він закликав європейців згадати про основоположні цінності ЄС, зокрема верховенство права та рівність усіх людей незалежно від раси, кольору шкіри, соціального стану чи професії. Його промову зустріли бурхливими оплесками, а присутні аплодували стоячи.

Свій чотириденний візит Лев розпочав у п’ятницю із застереження про те, що Організація Об’єднаних Націй та інші багатосторонні інституції перебувають у кризі, а міжнародний діалог ризикує перетворитися на «фарс».

ПАПА ЗАКЛИКАЄ ДО ДІАЛОГУ ЗАРАДИ ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ

У понеділок у Меці він звернув увагу на війну в Україні, хоча й не згадав про неї прямо.

«Нам потрібно… виявляти сміливість у переговорах і бути готовими поступитися певними позиціями заради вищого блага — миру», — сказав він, посилаючись на аналогічний заклик Папи Бенедикта XV, зроблений у 1917 році на тлі кривавих подій Першої світової війни.

Лев також вкотре висловився проти зростання військових витрат у Європі; минулого року вони збільшилися найбільшими темпами з часів завершення Холодної війни під тиском президента США Дональда Трампа та через агресивну поведінку Росії.

«Ми також повинні остерігатися ілюзії, ніби переозброєння є вирішенням проблеми», — зазначив він.

«Сьогодні ми повинні запитати себе: чи справді ми докладаємо творчих зусиль для зміцнення миру в усьому світі, чи просто намагаємося “стримати хвилю війни” і краще підготуватися до воєн, які, на нашу думку, ще попереду».

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку, щоб обговорити шляхи припинення війни, яку Росія розпочала у 2022 році повномасштабним вторгненням, захопивши п’яту частину території України. Жодна зі сторін не виявила готовності поступитися землями.

ЛЕВ ЗАКЛИКАЄ ЄВРОПУ ПРИЙМАТИ МІГРАНТІВ

Стоячи поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном, Лев закликав європейських лідерів інтегрувати мігрантів, які прибувають на континент, і надавати їм можливості, ставлячись до них як до членів родини.

Папа, який часто закликає лідерів гуманніше ставитися до мігрантів, знову наголосив на необхідності створення «легальних і безпечних шляхів» для імміграції та міжнародної співпраці у боротьбі з торгівлею людьми.

«Прийняти людину — означає інтегрувати її так, ніби вона є частиною власної родини, надаючи їй можливість розвивати свої таланти, здібності та внутрішні якості», — сказав він.

У понеділок, за кілька годин до виступу Лева, троє мігрантів, серед яких одна дитина, загинули під час спроби перетнути Ла-Манш із Франції до Великої Британії.

Лев також розкритикував антиімміграційну політику Трампа в США. Він закликав Європу дотримуватися верховенства права та підтримувати мультикультуралізм.

«Європа процвітала й розвивалася тоді, коли вміла спиратися на найкращі аспекти свого минулого й переосмислювати їх у новий, творчий спосіб завдяки взаємодії з іншими», — зазначив він, також наголосивши на християнському корінні Європи. «Сьогодні відносини між людьми та державами стають дедалі менш цивілізованими. Цінність дотримання слова знецінюється; натомість люди хизуються брехнею та обманом. Європа може допомогти розірвати це коло завдяки повазі до інших — якості, яку вона навчилася плекати й берегти».

Згодом Лео відправив месу разом із тисячами місцевих католиків у готичному соборі XIII століття в Меці, де високо оцінив мультикультурну ідентичність Європи. «Майбутнє Європи — не в одноманітності, а в гармонії відмінностей», — зазначив він.

Стефано Монтана, 31-річний підприємець, назвав візит Лео до Меца подією, що трапляється раз у житті.

«Мец був краєм війни, а тепер він приносить звістку про мир; це важливо для майбутнього Європи», — сказав Монтана.