Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував стан ринку продажу приватних будинків в Україні у вересні 2026 року та порівняв основні показники з аналогічним періодом минулого року. Дослідження охоплює динаміку попиту, пропозиції та вартості будинків у різних регіонах країни, а також передмістя столиці. Дані показують, як змінюється тенденція щодо купівлі будинків в Україні.

Як змінилась пропозиція про продаж будинків в Україні за рік?

У вересні 2026 року на ринку продажу будинків ситуація відрізнялась у залежності від регіонів. Найбільше за рік зросла пропозиція будинків у Києві — +628% порівняно з вереснем 2025 року. Також активне річне зростання відбулось у Київській (+121%), Сумській (+63%) та Херсонській (+50%) областях. Падіння пропозиції фіксується у Кіровоградській (-31%), Житомирській (-23%), Черкаській (-20%), Івано-Франківській (-12%) та Чернівецькій (-11%) областях.

Як змінився попит на будинку в Україні за рік?

Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки. А от у Київській області зацікавленість до приватних будинків зросла на 13%. Також помітно попит збільшився у Полтавській (+30%), Запорізькій (+23%), Хмельницькій (+20%), Чернівецькій (+17%), Закарпатській (+15%) та Львівській (+14%) областях. Значне зменшення інтересу до купівлі такого житла фіксується у Херсонській (-51%), Сумській (-20%) та Одеській (-13%) областях.

Скільки коштує власний будинок у різних регіонах України в 2026 році?

За рік ціни на будинки зросли у більшості регіонів країни. Найвищі ціни у столиці — в середньому повна вартість будинку становить $280 тис., при середній вартості квадратного метра у $1 389 та річному зростанню на 27%. До п’ятірки регіонів, де повна вартість власного будинку перевищує $100 тис. також увійшли:

Київська область (без урахування Києва): повна вартість об’єкта — $150 тис., квадратний метр — $993, річна динаміка ціни — +58%;

Закарпатська область: повна вартість об’єкта — $136 тис., квадратний метр — $957, річна динаміка ціни — +5%;

Львівська область: повна вартість об’єкта — $119 тис., квадратний метр — $883, річна динаміка ціни — +28%;

Івано-Франківська область: повна вартість об’єкта — $110 тис., квадратний метр — $798, річна динаміка ціни — +16%;

Одеська область: повна вартість об’єкта — $105 тис., квадратний метр — $833, річна динаміка ціни — +11%.

Скільки коштує власний будинок у передмісті Києва в 2026 році?

У передмісті Києва приватний будинок у середньому коштує $160 тис., це на 21% дорожче, ніж минулого року. А квадратний метр такої нерухомості у середньому оцінюється в $1 143. Серед найпопулярніших населених пунктів Київської агломерації найдорожчим виявились Вишгород ($389 тис.), Бровари ($275 тис.) та Гатне ($220 тис.). А найвигідніше будинок можна придбати у Вишневому ($76 тис.), Гостомелі ($85 тис.) та Ірпені ($105 тис.).