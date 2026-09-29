Служба безпеки зібрала доказову базу на настоятеля Тихвіно-Онуфріївського храму Воронезької єпархії руської православної церкви (рпц), який причетний до фінансування військових підрозділів держави-агресорки.

За даними слідства, у період 2007-2017 років фігурант постійно проживав у Миколаївській області та був штатним кліриком у Миколаївській та Вознесенській єпархіях УПЦ. У 2017 році він виїхав до росії та оселився у Воронежі.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення клірик систематично здійснює збір та передачу матеріальних ресурсів підрозділам збройних сил рф, які беруть участь у війні проти України.

Для потреб так званої «сво» клірик рпц передав окупантам військове спорядження, автотранспортні засоби, БПЛА, а також інше спецобладнання та устаткування на сотні мільйонів російських рублів.

Крім того, фігурант неодноразово особисто відвідував тимчасово окуповані території України, де передавав «гумконвої» загарбникам.

Свою злочинну діяльність він публічно висвітлював у медіа з пропагандистською метою, за що неодноразово отримував заохочення від командування військових підрозділів країни-агресора.

Оперативні дані свідчать, що зловмисник також намагався використовувати свої родинні зв’язки в Україні, щоб опосередковано впливати на представників УПЦ та просувати наративи й інтереси держави-агресорки у релігійному середовищі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені повторно).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.