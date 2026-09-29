28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста».

У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.

Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 213 боїв, окупанти намагалися просунутися на Покровському напрямку, – Генштаб