Питання нарахування та сплати майнових податків, а також податкових пільг для бізнесу в умовах воєнного стану обговорили під час брифінгу фахівці Головного управління ДПС у Миколаївській області з представниками медіа.

Як повідомила начальниця управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області Галина Боненко, одним із важливих напрямів роботи податкової служби є своєчасне нарахування майнових податків та інформування платників про їхні податкові зобов’язання.

За оперативними даними, з початку 2026 року платникам сформовано 344,3 тисячі податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) щодо плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку. Загальна сума нарахувань становить 480,8 млн гривень.

Земельний податок

Станом на 1 вересня 2026 року власникам земельних ділянок та землекористувачам підготовлено і направлено 356,2 тисячі податкових повідомлень-рішень на суму 354,4 млн гривень.

За результатами сплати за 8 місяців поточного року до місцевих бюджетів Миколаївщини уже надійшло 185,2 млн грн плати за землю.

Податок на нерухомість

У січні – серпні 2026 року фізичним особам – платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сформовано 120,3 тисячі ППР на загальну суму 122,7 млн гривень.

Станом на 01.09.2026 до місцевих бюджетів від фізичних осіб надійшло 49,3 млн грн цього податку.

Транспортний податок

Власникам автомобілів, які є об’єктами оподаткування транспортним податком, сформовано та направлено 248 ППР на суму 3,6 млн гривень.

Водночас з початку року до місцевих бюджетів уже сплачено 2,7 млн гривень транспортного податку з фізичних осіб.

Окремо під час брифінгу Галина Боненко звернула увагу на зміни у податковому законодавстві, які передбачають підтримку платників в умовах воєнного стану.

Зокрема, Законом України № 4903-ІХ передбачено звільнення від нарахування та сплати земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовувалися житлові або нежитлові об’єкти нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, за умови внесення відповідних даних до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Таким чином, законодавство враховує ситуації, коли власники майна втратили його внаслідок війни, та передбачає відповідні механізми податкового регулювання.

Податкова служба нагадує: платники можуть самостійно перевірити інформацію про свої об’єкти оподаткування та нараховані суми через Електронний кабінет платника.

За допомогою сервісу можна здійснити звірку даних щодо об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно, земельним податком та орендною платою. Функціонал Електронного кабінету постійно оновлюється з урахуванням потреб платників.

Крім того, платники, які обрали електронну форму взаємодії з податковою службою, можуть отримувати документи та листування від контролюючих органів в електронному вигляді.

Важливо пам’ятати, що платежі з майнових податків фізичні особи сплачують протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Також приділено увагу розвитку безбар’єрних податкових сервісів. Електронні послуги дають можливість отримувати необхідну інформацію та адміністративні послуги дистанційно, без необхідності особистого відвідування податкової.

Якщо платнику потрібна індивідуальна консультація, він може звернутися до Офісу податкових консультантів, де консультанти надають роз’яснення з питань оподаткування.

Працюємо в податковому правовому полі – зміцнюємо державу!

Довідково! Закон України від 09 червня 2026 року № 4903-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів».