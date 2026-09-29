У липні та серпні 2026 року об’єкти харчової промисловості України неодноразово ставали цілями російських обстрілів. Серед них — ТОВ «Сандора» на Миколаївщині.

Про наслідки повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Так, 6 липня внаслідок обстрілу на території підприємства виникла пожежа, яка тривала близько двох годин. Вогнем було охоплено складські приміщення на площі 4 000 м².

29 серпня кілька дронових ударів спричинили займання виробничого комплексу. Пожежа тривала понад п’ять годин, а площа загоряння становила 8 000 м².

Інспекція розрахувала збитки від цих пожеж. Загальна сума становить майже 3 млн грн.

За розрахунками, під час горіння в атмосферу потрапило понад 951 тонна забруднюючих речовин, з яких майже 950 тонн — діоксид вуглецю.

Зафіксовані дані використовуються для документування наслідків збройної агресії проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, У серпні Держекоінспекція нарахувала майже 350 млн грн збитків від обстрілів Миколаївщини