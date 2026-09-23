У серпні 2026 року інспекція провела 78 розрахунків збитків, завданих забрудненням атмосферного повітря внаслідок обстрілів Миколаївщини. Загальна сума перевищила майже 350 млн грн.

Про це повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Найбільша частина цієї суми припала на пожежі в екосистемах та на відкритих територіях. Інспектори виконали 50 розрахунків за займаннями на площі 137 га. Сума збитків — майже 343 млн грн.

Вогонь поширювався на посіви зернових, лісосмуги, пожнивні залишки та іншу рослинність у Баштанській, Снігурівській, Інгульській, Казанківській та Шевченківській громадах.

Ще 27 розрахунків стосувалися пожеж на об’єктах цивільної та транспортної інфраструктури, виробничих площах, складах і в житловій забудові. Вогнем було охоплено 5520 кв.м, а розмір збитків становив понад 4 млн. грн.

Окремо інспекція розрахувала збитки від горіння 100 тонн нафтопродуктів — майже 2 млн. грн.

Унаслідок зафіксованих пожеж в атмосферне повітря потрапила понад 101 тонна неорганізованих викидів забруднюючих речовин, з яких 99 тонн — CO₂.

Інспекція продовжує фіксувати наслідки збройної агресії, розраховувати завдані збитки та передавати матеріали до ЕкоШтабу для подальшого документування.

Як повідомляло Інше ТВ, У липні-2026 збитки атмосферному повітрю внаслідок обстрілів Миколаївщини перевищили 817 млн.грн.