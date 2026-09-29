Тегеран розгляне пропозицію про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), — заявив заступник спікера парламенту Ірану Алі Нікзад, повідомляє агентство Fars.

«Проєкт виходу з ДНЯЗ перебуває на розгляді з позначкою надзвичайної терміновості. Щойно він надійде до парламенту, його розглянуть того ж дня. Парламент Ірану також вивчить міжнародні наслідки цього кроку», — заявив Нікзад.

За словами парламентаря, іранські законодавці не довіряють Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) та його генеральному директору Рафаелю Гроссі:

«Глава МАГАТЕ здійснює лише «поверхові» візити на ядерні об’єкти Ірану і публікує негативні звіти».