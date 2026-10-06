3-4 жовтня у місті Галле (Королівство Бельгія) відбувся чемпіонат Європи з рукопашного бою.

У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів із 14 країн світу: України, Бельгії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Угорщини, Чехії, Великої Британії, Туреччини, Данії, Словенії, Словаччини та Франції.

Змагання проходили у розділах «Легкий контакт», «Повний контакт», «Демонстрація техніки», «Self-defence» та «Ката».

Миколаївську область у складі національної збірної представили Артем Гроднов та Марія Завражина. Для миколаївських спортсменів чемпіонат Європи став першим виступом на дорослому рівні, повідомили в Миколаївській ОВА.

Зокрема Артем Гроднов здобув золоту нагороду у командних змаганнях у категорії 70+. В особистих змаганнях у розділі «Легкий контакт» у категорії 70+ Артем Гроднов виборов срібну нагороду.

Марія Завражина посіла четверте місце у розділі «Демонстрація техніки» (ката без зброї).

За підсумками чемпіонату Європи збірна України здобула 30 нагород: 12 золотих, 12 срібних та 6 бронзових. У чоловічому командному заліку українська збірна посіла перше місце, а жіноча команда – друге.

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