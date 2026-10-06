Президент США Дональд Трамп підписав указ, покликаний знизити майже рекордні ціни на дизельне пальне. Документ передбачає тимчасове послаблення обмежень на використання дешевшого дизпалива, яке має червоний барвник, пише Кореспондент.

Про новий захід Трамп оголосив під час передвиборчого заходу в Небрасці – штаті, який особливо відчув різке зростання вартості дизельного пального.

За словами президента США, указ дасть змогу ширше використовувати дизпаливо, яке наразі звільнене від податків. “Цей указ дозволить будь-кому купувати дизельне пальне, забарвлене в червоний колір, без сплати податків з будь-якої причини”, – заявив Трамп.

Він також наголосив, що рішення має вплинути не лише на ціну пального. “Цей указ також сприятиме зниженню вартості всіх товарів, включаючи продукти харчування”, – сказав президент.

Червоний барвник сам по собі не змінює властивостей дизпалива. Його використовують, щоб відрізнити пальне, яке не оподатковується і призначене для позашляхового використання – зокрема, для тракторів та промислової техніки.

Тепер Білий дім пропонує тимчасово дозволити таке пальне і для руху автомагістралями. Згідно з оприлюдненим інформаційним бюлетенем, міністр фінансів за погодженням із міністром оборони має відстрочити сплату відповідного федерального акцизу до кінця року. При цьому відстрочений податок не обкладатиметься відсотками та штрафами.

Водночас чиновникам доручено розглянути можливість повного скасування зобов’язання сплачувати ці відстрочені податки.

Очікується, що рішення може стати підтримкою для водіїв вантажівок і фермерів. Перші стикаються зі значним подорожчанням дизпалива, а сільгоспвиробники залежать від вантажних перевезень для доставки продукції та отримання добрив і необхідних матеріалів.

Білий дім також закликав штати запроваджувати аналогічні заходи та забезпечити фермерів доступом до червоного дизпалива в регіонах із високим попитом.