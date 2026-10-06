У жінки в ділянці щоки було виявлено гельмінта – дирофілярію, яку після видалення доставили до паразитологічної лабораторії ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України», де фахівці провели видову ідентифікацію.

Результат дослідження – гельмінт Dirofilaria repens, самка довжиною 8,8 см.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає Інше ТВ.

Дирофіляріоз — паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, в першу чергу – комарів. Основними природними хазяями паразита є собаки, коти та дикі представники родин псових і котячих. Людина для дирофілярії – випадковий хазяїн. Механізм зараження простий: комар живиться кров’ю інфікованої тварини, разом з кров’ю захоплює личинки, а під час наступного укусу може передати їх іншому хазяїну. Потрапивши в організм людини, личинка поступово розвивається.

З моменту зараження до утворення пухлини проходить від одного місяця до двох років. Найчастіше такі утворення виникають у ділянці голови, обличчя, очей, на шиї, на руках або тулубі. Через незвичні симптоми часто підозрюють атерому, кісту, фіброму або інше новоутворення. А вже під час оперативного втручання виявляють гельмінта.

Людина відчуває дискомфорт, свербіж, рух паразита під шкірою. Дирофілярія може переміщуватися протягом доби до 30 см. Саме міграція гельмінта є характерним симптомом захворювання.

Для Миколаївської області дирофіляріоз – не екзотичне захворювання. Щороку фахівці Миколаївського ОЦКПХ реєструють нові випадки дирофіляріозу. Так, у 2025 році в області зареєстровано два випадки захворювання, у 2024 році – 1, у 2023 – 3 випадки. Були роки, коли реєструвалося й 16 випадків (2013р.). З 2013 року у Миколаївській області зареєстровано 78 випадків дирофіляріозу. За цей період спостереження найбільшу кількість виявлено у м. Миколаєві (58), однак дирофіляріоз неодноразово реєстрували і в інших громадах області. Це свідчить про те, що ризик зараження існує на всій території Миколаївщини.

Як уберегтися?

Оскільки основним переносником дирофілярій є кровосисні комарі, профілактика насамперед спрямована на захист від їхніх укусів.

Для цього необхідно:

користуватися репелентами (засобами, які відлякують комах) відповідно до інструкції;

встановлювати москітні сітки на вікнах і дверях;

у період активності комарів носити закритий одяг;

не допускати підтоплення підвалів, де комарі можуть розмножуватися протягом усього року;

щотижня міняти воду у відкритих ємностях для тимчасового зберігання води (на дачах, біля приватних будинків та ін.), щоб не було виплоду комарів;

регулярно проводити дегельмінтизацію собак і котів та своєчасно показувати їх ветеринарному лікарю.

Увага! Якщо під час оперативного втручання було вилучено гельмінта, необхідно встановити його вид (від правильної ідентифікації залежить підтвердження діагнозу, епідеміологічний аналіз і подальше спостереження за поширенням захворювання). Остаточно підтвердити діагноз можна лише після ідентифікації вилученого паразита. Тому обов’язково необхідно надати екземпляр до паразитологічної лабораторії ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, 11-А, тел. (0512)-41-58-30.

Пам’ятайте: захист від укусів кровосисних комах, відповідальне ставлення до здоров’я домашніх улюбленців, своєчасне звернення до лікарів та фахівців паразитологічної лабораторії є найкращими способами запобігти цьому захворюванню. Будьте здорові! Бережіть себе та близьких!

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині – два випадки дирофіляріозу: гельмінтів довжиною понад 6 і 7 см діставали з ока