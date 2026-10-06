Про це повідомив президент Зеленський.

-Провів Ставку. Детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ, по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських «шахедів». Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників – масштабуємо найбільш ефективні підходи.

Була доповідь ГУР по технологічних пріоритетах росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів.

Сьогодні ж визначили й основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари.

Слава Україні!