У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад.

Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність.

Кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ — майже на 18%.

Окремий напрям — це удосконалення системи навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади. Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів.

Уже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання, – наголосив Корецький.