Виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов представив колективу Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області нового керівника.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 30 вересня 2026 року № 755-к начальником ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області призначено Дениса Жовнєнка.

Виступаючи перед присутніми, Георгій Решетілов привітав начальника Головного управління з призначенням та побажав успіхів у реалізації поставлених завдань.

Окрім того, в.о. начальника Миколаївської ОВА окреслив ключові пріоритети та закликав до тісної взаємодії з відповідними підрозділами ОВА й територіальними громадами. Зокрема, домовилися зосередити увагу на безпечності шкільного харчування, контролі за якістю питної води, збереженні епізоотичного, санітарного та фітосанітарного благополуччя регіону, а також на захисті прав споживачів, ринковому нагляді та моніторингу цін на соціально значущі товари.

Своєю чергою, виступаючи перед колективом, Денис Жовнєнко зазначив, що Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області продовжить безперервне виконання покладених функцій, зосередившись на оперативному реагуванні на звернення громадян і здійсненні заходів державного нагляду на території області.

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