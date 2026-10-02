У територіальних підрозділах поліції Миколаївського та Баштанського районів представили нових керівників.

Накази про призначення нових очільників особовому складу відділень та секторів поліції оголосив керівник кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олег Ключко.

Тимчасово виконуючим обов’язки начальника відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління поліції призначили майора поліції Владислава Човпана, який раніше очолював відділення поліції № 4 МРУП.

Відділення поліції №4 Миколаївського райуправління відтепер очолюватиме полковник поліції Олександр Савчук (раніше перебував на керівних посадах поліції Київщини).

У Казанці Баштанського району на посаду т.в.о. начальника сектору діяльності поліції відділення поліції № 1 призначено капітана поліції Євгена Бондара, який раніше перебував на посаді заступника начальника відділення поліції з превентивної діяльності ВП № 3 Миколаївського РУП.