За словами обізнаних джерел, п’ять європейських країн на екстреній нараді в четвер домовилися реагувати «в один голос» на зростаючий тиск з боку уряду США щодо вивільнення запасів дизельного пального.

Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Ірландія та Європейська комісія долучилися до переговорів, щоб вирішити, як реагувати на тиск Вашингтона, який вимагає скоротити запаси нафтопродуктів, погрожуючи натомість забороною на експорт дизельного пального зі США. Про це виданню POLITICO повідомили троє європейських посадовців.

Двоє зі співрозмовників зазначили, що США чинили на ці країни непублічний тиск, вимагаючи використання їхніх резервів.

За словами джерел, ці країни разом із виконавчим органом ЄС дійшли згоди щодо трьох пунктів: реагувати на тиск «узгоджено», забезпечити, щоб «будь-яке рішення про вивільнення запасів ухвалювалося на рівні МЕА [Міжнародного енергетичного агентства]», а також прагнути «знизити напруженість у спілкуванні зі США».

МЕА, що базується в Парижі, координує енергетичну політику розвинених країн; раніше цього року агентство вже курувало процес вивільнення запасів нафти після перекриття Ормузької протоки.

Мета полягає в тому, щоб «деескалувати ситуацію», — зазначив один зі співрозмовників. — «Діяти рішуче, але конструктивно… Коли маєш справу з голодним левом, не варто грати з ним у брудні ігри».

Ширше коло країн, деякі з яких також зазнали тиску з боку адміністрації Трампа, обговорять варіанти реагування на зустрічі в п’ятницю, додав співрозмовник.

Раніше POLITICO повідомляло, що міністр енергетики США Кріс Райт вимагав вивільнення запасів пального як альтернативу запровадженню заборони на експорт, від якого критично залежить ЄС. Запит на вивільнення 120 мільйонів барелів дизельного пального протягом шести місяців становить значно більше третини загальних резервів цього важливого транспортного пального в ЄС.

Ціни на дизельне пальне у США стрімко зростають через війни в Україні та Ірані, що посилює тиск на президента США Дональда Трампа з вимогою знизити вартість пального напередодні важливих проміжних виборів. США є великим експортером дизельного пального і наразі забезпечують понад половину його імпорту до ЄС, тож запровадження заборони мало б серйозні наслідки для європейської економіки.

Трамп не виключив можливості заборони експорту, попри рішучий спротив з боку нафтової галузі США. «Я розглядаю таку можливість, — сказав Трамп, обговорюючи питання заборони експорту під час заходу в Овальному кабінеті. — Я часто говорю про це з [міністром енергетики] Крісом [Райтом] і [міністром внутрішніх справ] Дагом [Бергумом]: вони вважають, що це допоможе ситуації з дизельним пальним, але водночас це може призвести до зростання цін на інші товари».