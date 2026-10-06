Сейм Литви у вівторок 6 жовтня у першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка передбачає, що в основному законі країни більше не буде заборони розташування на території країни зброї масового ураження.

Iніціативу підтримали 106 парламентарів, а проти виступили 18. Ще шестеро утрималися, пише ЛБ.

Друге, остаточне голосування може відбутися не раніше, ніж після тримісячної перерви. Тоді поправку, як і в цьому голосуванні, мають підтримати не менше 94 парламентарів зі 141.

Голова парламенту Юозас Олекас зауважив, що остаточне ухвалення заплановане на 12 січня наступного року. Перед засіданням він заявив журналістам, що виключення заборони підвищує стійкість країни та стримування.

Наразі у статті 137 Конституції Литви вказано, що на території країни не може бути зброї масового ураження та військових баз іноземних держав. Поправка, що розглядається в Сеймі, пропонує просто відмовитися від цього положення.

Ще в березні ідею створення нової європейської схеми ядерного стримування, за якою партнери могли б тимчасово приймати стратегічні повітряні сили Франції з ядерною зброєю, представив Еммануель Макрон.

Тим часом Financial Times на початку червня повідомляла, що США розглядають можливість розміщення ядерної зброї в декількох додаткових країнах НАТО в Європі.

Аналітики армії Литви вказували, що прагнення країни відмовитись від заборони ядерної зброї привертає увагу російської пропаганди.

Ще на початку вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територія Литви стане ціллю Росії, якщо країна дозволить союзникам розміщувати на своїй території ядерну зброю.