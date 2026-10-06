Сьогодні, 6 жовтня, приблизно о 13:30, на перехресті вулиць Велика Морська та Вадима Благовісного у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля DAF CF, за кермом якого перебував 38-річний водій, та неповнолітніх пішоходів, які перетинали проїзну частину по регульованому переходу, попередньо, на забороняючий сигнал світлофора.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Внаслідок автопригоди двох дівчаток 9 та 10 років з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу, де 10-річну дитину госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.



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