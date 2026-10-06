Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 6 жовтня, приблизно о 16:10, на проспекті Богоявленському в районі будинку 42 А.

Внаслідок зіткнення автомобіля Ford Fiesta під керуванням 67-річного чоловіка та саморобного електроскутера отримав травми 45-річний керманич двоколісного транспорту. З місця події бригадою швидкої медичної допомоги доставили до медзакладу.

Як повідомляють в поліції Миколаївської області, водій легковика не травмувався.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063 785 04 20 або 102.

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