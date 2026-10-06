Центр громадського здоров’я МОЗ України відстежує ситуацію в Іркутській області росії після смерті 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту, яка була госпіталізована з тяжкою пневмонією.

За інформацією з відкритих джерел, після цього було встановлено 197 контактних осіб, 189 із них госпіталізовано для медичного спостереження та ізоляції. У медіа поширюється інформація про можливу легеневу форму чуми.

Водночас діагноз чуми офіційно не підтверджений. Офіційні російські органи повідомляють про пневмонію невстановленої етіології. При цьому на офіційному сайті територіального управління Роспотребнадзору було оприлюднено інформацію про підозру на особливо небезпечну інфекцію. До цієї категорії інфекцій належить, зокрема, чума.

Про це йдеться в сьогоднішній заяві ЦГЗ, передає Інше ТВ.

Україна звернулася до ВООЗ за офіційною інформацією

Центр, як Національний координатор України з питань Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП), звернувся до Контактного пункту ВООЗ для Європейського регіону із запитом щодо цієї події. Центр запросив інформацію про те, чи отримувала ВООЗ офіційне повідомлення від російської федерації відповідно до механізмів ММСП, а також, за можливості, результати верифікації події та наявну оцінку ризику.

У відповідь ВООЗ підтвердила, що уважно стежить за ситуацією та повідомила, що їй відомо про оприлюднену на офіційному сайті територіального управління Роспотребнадзору інформацію щодо підозри на особливо небезпечну інфекцію.

ВООЗ направила офіційний запит на верифікацію події Національному координатору ММСП російської федерації та наразі очікує на відповідь. Після отримання офіційної інформації, що має значення для міжнародної оцінки ризику, ВООЗ має поширити її серед держав – учасниць ММСП через відповідні захищені канали, зокрема через Event Information Site для національних координаторів.

Ця ситуація вкотре демонструє важливість дотримання державами вимог ММСП. Події, пов’язані з можливими випадками легеневої чуми, підлягають оцінці з використанням інструменту прийняття рішень, відповідно до Додатка 2 ММСП. У разі відповідності встановленим критеріям держава має своєчасно повідомляти ВООЗ та надавати необхідну інформацію для міжнародної оцінки ризику.

Станом на 5 жовтня належної офіційної інформації від росії через механізми ММСП недостатньо для незалежної оцінки характеру події. Саме тому ВООЗ була змушена ініціювати процедуру верифікації. Неповне або несвоєчасне міжнародне інформування ускладнює оцінку ризиків іншими державами та суперечить принципам своєчасного і прозорого обміну інформацією, закладеним у ММСП. Центр продовжує отримувати та аналізувати інформацію через офіційні міжнародні канали.

Що відомо про чуму

Чума — гостра бактеріальна інфекція, спричинена Yersinia pestis. Природним резервуаром збудника є переважно дрібні ссавці, а передавання людині може відбуватися через укуси інфікованих бліх, безпосередній контакт з інфікованими тканинами або матеріалами, а у разі легеневої форми – через інфіковані респіраторні частинки. Найчастіше у світі реєструється бубонна форма чуми, для якої характерне ураження лімфатичних вузлів. Значно рідше виникають септична та легенева форми.

Легенева чума має найбільше епідемічне значення, оскільки за тісного контакту з хворим можливе передавання збудника від людини до людини через респіраторні частинки. Без своєчасного лікування захворювання може швидко прогресувати.Водночас чума піддається лікуванню антибіотиками. Критично важливими є своєчасне розпізнавання захворювання, лабораторна діагностика та якомога раніше призначення антибактеріальної терапії. За відсутності лікування легенева форма може прогресувати дуже швидко. ВООЗ наголошує, що рання діагностика та своєчасне лікування суттєво покращують прогноз.

Який ризик для України

На сьогодні ризик для України оцінюється як дуже низький.

В Україні випадки чуми серед людей не реєструються понад сто років. Водночас відсутність випадків захворювання не означає відсутності готовності системи охорони здоров’я.

Система епідеміологічного нагляду України має необхідні механізми для своєчасного виявлення та реагування на підозру на особливо небезпечні інфекції. Лабораторна мережа центрів контролю та профілактики хвороб має визначені алгоритми відбору і дослідження матеріалу та організації лабораторного підтвердження при підозрі на чуму.

Алгоритми реагування передбачають швидке виявлення та ізоляцію пацієнта, лабораторну діагностику, встановлення контактних осіб, медичне спостереження за ними та проведення необхідних протиепідемічних заходів.

Жодних додаткових спеціальних профілактичних заходів населенню України наразі вживати не потрібно. Так само немає підстав купувати або приймати антибіотики “для профілактики” чи «про запас».

Центр громадського здоров’я продовжує відстежувати ситуацію через офіційні канали ВООЗ та механізми ММСП. У разі надходження верифікованої інформації, яка впливатиме на оцінку ризику для України або потребуватиме додаткових заходів, Центр поінформує про це додатково.

Як повідомляло Інше ТВ, Витік чуми в Іркутську може бути наслідком виготовлення військової вакцини для застосування біологічної зброї.

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