Дональд Трамп у понеділок у Білому домі заявив журналістам, що Сполучені Штати допоможуть Росії після того, як там зафіксували смерть від чуми, пише ЛБ.

Трамп зазначив, що спалах є «великою проблемою для Росії».

Лаборант дослідницького інституту чуми в Сибіру захворів і помер за нерозкритих обставин, через що російська влада помістила десятки людей на карантин.

«Ну, мені дуже не подобається бачити, як вони цим хворіють», – сказав Трамп. «Це важка хвороба».

Він додав, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Росії. Трамп заявив, що вважає Путіна людиною, з якою він може співпрацювати, незважаючи на напруженість навколо війни Росії проти України.

«Ми допоможемо», – сказав Трамп. «Ми завжди готові допомогти будь-кому, хто має таку проблему».