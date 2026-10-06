Мешканку Чернігова засудили до пʼяти років вʼязниці за навмисне вбивство вагітної самки їжака. Вирок суду ще може бути оскаржений, але він вже привернув увагу зоозахисників, пише ВВС.

23 вересня Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок жінці за жорстоке поводження з їжачихою, внаслідок чого тварина померла.

Інцидент стався в травні 2025 року ввечері. Жінка на вулиці кілька разів ударила ногами самку їжака, йдеться у судовій справі.

Тварина отримала тяжкі травми – переломи хребта й ребер, пошкодження грудної клітки та розрив черевної порожнини з випадінням внутрішніх органів.

Їжачиха загинула на місці. Вона була вагітна – суд зазначає, що загинули також чотири ембріони.

Подія одразу привернуло увагу правоохоронців, які ще в травні минулого року відкрили кримінальну справу.

Під час суду жінка повністю визнала свою провину і розкаялася, що суд врахував як пом’якшувальні обставини.

Дії зловмисниці кваліфікували за статею жорстоке поводження з твариною, яке призвело до її загибелі.