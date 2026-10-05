Як повідомляло ІншеТВ, У РФ від чуми померла жінка, лікарню закрили

Понад 60 співробітників російського дослідницького центру чуми були ізольовані після смерті лаборантки, повідомили джерела в програмі Siberia.Realities на Радіо Свобода, а Сполучені Штати заявили, що відстежують повідомлення про підозру на випадок легеневої чуми.

Дарина Шипілова, 28-річна лаборантка Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу, була госпіталізована 29 вересня та померла в лікарні рано вранці 2 жовтня, згідно з повідомленнями та джерелами новин.

Незалежне сибірське новинне видання «Люди Байкала» повідомило, що Шипілова випадково розбила пробірку з бактеріями легеневої чуми 25 вересня під час роботи в інституті. Російська влада публічно не підтвердила цю інформацію.

Росспоживнагляд, російський орган із захисту прав споживачів та громадського здоров’я, заявив, що у Шипілової діагностували «пневмонію невідомої етіології», тобто її причина невідома. Ведомство заявило, що додаткові тести були проведені через її професійну діяльність, але не виявили мікроорганізмів, пов’язаних з її роботою.

Росспоживнагляд також заявив, що в інституті не зареєстровано жодних нещасних випадків, пов’язаних з патогенними мікроорганізмами.

Відповідаючи на запитання про це перед поїздкою до Європи 5 жовтня, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що США «уважно стежать за ситуацією та контролюють її».

«Я не думаю, що це привід для тривоги, але це привід для уваги та привід просто стежити за цим», – сказав Рубіо.

У дописі в Telegram від 5 жовтня губернатор регіону Ігор Кобзєв заявив, що «санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутську» та сусідньому районі, де була госпіталізована Шипілова, «наразі стабільна». Він додав, що за останні дні не було зареєстровано жодних нових випадків звернення співробітників інституту за медичною допомогою.

Водночас влада запровадила запобіжні заходи. Близько 200 осіб, які могли контактувати з Шипіловою, були поміщені під медичне спостереження або ізольовані, багато з них – у лікарнях цього регіону, повідомляють ЗМІ.

Співробітники протичумного інституту перебувають у закладі з 2 жовтня, сплять на підлозі та стільцях в очікуванні результатів аналізів, повідомили Siberia.Realities два незалежних джерела серед співробітників та їхніх родичів. Джерела говорили на умовах анонімності через делікатність ситуації та побоювання наслідків.

«Вони замкнули всіх всередині для ізоляції, починаючи з п’ятниці (2 жовтня), понад 60 людей», – сказав родич співробітника інституту, додавши, що «станом на суботу (3 жовтня) жодного позитивного тесту не було виявлено. Вони сплять там на підлозі та на стільцях. Ліжок, звичайно, немає. Родичам дозволили проносити їжу через контрольно-пропускний пункт».

Колишні колеги Шипілової сказали, що в інституті діють суворі заходи біологічної безпеки, включаючи вакцинацію інтернів від чуми.

Також повідомлялося про карантин у двох іркутських лікарнях та пологовому будинку, де заборонено відвідування, а пацієнти не можуть виходити до шести днів.

3 жовтня Іркутський алюмінієвий завод у сусідньому місті Шелехові запровадив обов’язкове носіння масок.

Ці заходи підживили спекуляції, оскільки російські чиновники спочатку уникали публічних згадок про чуму, тоді як місцеві та незалежні звіти описували можливу лабораторну аварію, пов’язану з Yersinia pestis, бактерією, яка викликає чуму.

Пневмонічна форма Yersinia pestis, бактерії, яка зазвичай циркулює серед дихальних шляхів гризунів та блох, вражає легені та може поширюватися від людини до людини через краплі, що потрапляють у дихальні шляхи, під час тісного контакту. Хвороба може швидко прогресувати, але сучасні антибіотики можуть бути дуже ефективними, якщо лікування розпочати своєчасно.

Наразі немає публічно підтверджених доказів передачі вірусу серед жителів Іркутська.

Ситуація з моніторингом у США

За кілька годин до виступу Рубіо речник Державного департаменту повідомив Радіо Свобода, що департамент «обізнаний про повідомлення про смертельний випадок підозри на легеневу чуму в Іркутській області, Росія», і «уважно стежить за ситуацією разом з CDC (Центрами з контролю та профілактики захворювань США) та нашими іншими міжвідомчими партнерами».

Державний департамент закликав російську владу «швидко та відкрито поширювати точну інформацію», зазначивши, що чуму можна лікувати загальнодоступними антибіотиками, особливо якщо лікування розпочати на ранній стадії.

Ці повідомлення викликали занепокоєння у деяких американських законодавців та колишніх чиновників, зокрема щодо історії досліджень біологічної зброї в Росії. Немає публічних доказів того, що Іркутська лабораторія розробляла чуму як зброю або що смерть працівника була пов’язана з наступальною програмою біологічної зброї.

Республіканський представник Дон Бейкон, високопоставлений член Комітету Палати представників у справах збройних сил, висловився щодо давніх тверджень Росії про те, що підтримувані США лабораторії в Україні були залучені до досліджень у сфері біологічної зброї.

«Пам’ятаю, як чув від тих, хто виступає проти України, заяви про їхні так звані біолабораторії. Це були російські дезінформаційні операції найвищого ґатунку. Але насправді саме Росія має біолабораторії», — написав Бейкон у соціальних мережах.

Росія давно звинувачує Вашингтон і Київ у створенні об’єктів біологічної зброї в Україні, ці звинувачення обидва уряди відкидають, а незалежні розслідування не знайшли жодних доказів на підтвердження цих звинувачень.

Радянський Союз підтримував велику наступальну програму біологічної зброї під час Холодної війни, незважаючи на те, що був учасником Конвенції про заборону біологічної зброї 1972 року. Перебіжчики та подальші розслідування задокументували військові дослідження, що стосувалися патогенів, включаючи чуму, а також зусилля з розробки штамів, стійких до антибіотиків.

У звіті за квітень 2025 року про дотримання зобов’язань щодо контролю над озброєннями Державний департамент заявив, що Сполучені Штати «оцінюють, що Росія підтримує наступальну програму біологічної зброї та порушує свої зобов’язання» згідно з Конвенцією про заборону біологічної зброї.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, РФ завжди робить те, в чому звинувачує інших – на острові у Тверській області розробляють біологічну зброю