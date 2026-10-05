У понеділок офіційні особи повідомили, що Непал завершив пошуково-рятувальну операцію щодо осіб, які вважалися зниклими безвісти після руйнівної повені в серпні, що забрала життя щонайменше 1455 людей, передає УНН із посиланням на Reuters.

Щонайменше 5285 людей залишалися зниклими безвісти після повені, що почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетським районом Китаю. Ще 13 795 осіб було врятовано.

“Ми переходимо від етапу пошуку та порятунку до етапу пошуку та відновлення”, — повідомив агентству Reuters Фаніндра Паудел, керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій.

За його словами, влада розглядає можливість юридичного визнання зниклих безвісти померлими, щоб їхні родини могли завершити оформлення страхових, банківських та інших юридичних процедур.

“Ми розпочинаємо відповідні процеси для виконання необхідних юридичних формальностей”, — зазначив Паудел.

Дхарам Радж Упреті, керівник Національного управління зі зниження ризиків і управління стихійними лихами, заявив, що влада більше не проводитиме активних пошуків тіл, але вилучатиме будь-які рештки, майно чи інші цінні речі, виявлені під час відновлювальних робіт. Упреті додав, що в разі потреби й надалі проводитимуться екстрені рятувальні операції.

Повінь також зруйнувала 12 гідроенергетичних об’єктів, дороги, мости, ферми та населені пункти.

Влада заявила, що потребує майже 5 мільярдів доларів для першочергового відновлення та реабілітації тисяч людей, які втратили житло внаслідок повені.