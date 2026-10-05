НАТО розробляє стратегію швидкого відбиття можливого нападу Росії на країни східного флангу Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на незасекречену версію документа під назвою “Теорія перемоги”, пише Кореспондент.

Концепція має виключно оборонний характер. У разі нападу НАТО планує заблокувати наступ, поєднавши традиційні сухопутні сили з дешевими безпілотниками, системами з мінімальною участю екіпажу та технологіями штучного інтелекту.

Згідно з документом, після отримання свободи маневру Альянс прагнутиме вивести з ладу систему управління російськими військами, щоб швидко зупинити наступальні сили. Стратегія також має сприяти інтеграції традиційного озброєння з новими технологіями, розвитку оборонних спроможностей і збільшенню інвестицій у них.

Окрему увагу в документі приділено протидії гібридним загрозам та уникненню ненавмисної ескалації. Мета стримування полягає в тому, щоб потенційний противник дійшов висновку про неможливість досягнення перемоги над Альянсом.

Представити концепцію 12 жовтня в Польщі має верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. У НАТО наголошують, що Альянс продовжує посилювати колективне стримування, оборону та впровадження нових технологій.

“Теорія перемоги” передбачає збереження військової переваги НАТО та створення умов для стримування агресії і, у разі нападу, захисту країн Альянсу.