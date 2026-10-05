У серпні-вересні деякі ліки стало важче знайти в аптеках в частині регіонів України. Однак МОЗ не фіксувало системного дефіциту препаратів по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що тимчасові перебої виникали з препаратами, діючою речовиною яких є левотироксин натрію. Зокрема, йдеться про “Еутирокс” та “L-Тироксин”. Наразі ситуація з їхньою наявністю стабілізувалася після надходження додаткових партій.

Чому виникають перебої з ліками

На доступність окремих препаратів впливають кілька факторів:

пошкодження та руйнування складської інфраструктури;

порушення логістики;

нерівномірне постачання деяких імпортних препаратів;

зростання попиту.

Попри пошкодження окремих складів, дистриб’ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Для цього вони змінюють логістичні маршрути та ланцюги постачання.

МОЗ спільно з Держлікслужбою стежить за запасами препаратів та можливістю оперативно поповнювати їх. Також опрацьовується диверсифікація місць зберігання ліків і використання альтернативних маршрутів.

Ситуація з ліками може змінюватися

Водночас у МОЗ зазначили, що через продовження обстрілів та ризики пошкодження логістичної і складської інфраструктури ситуація з доступністю ліків може змінюватися залежно від регіону та конкретного препарату.