У серпні-вересні деякі ліки стало важче знайти в аптеках в частині регіонів України. Однак МОЗ не фіксувало системного дефіциту препаратів по країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров’я.
У МОЗ зазначили, що тимчасові перебої виникали з препаратами, діючою речовиною яких є левотироксин натрію. Зокрема, йдеться про “Еутирокс” та “L-Тироксин”. Наразі ситуація з їхньою наявністю стабілізувалася після надходження додаткових партій.
Чому виникають перебої з ліками
На доступність окремих препаратів впливають кілька факторів:
- пошкодження та руйнування складської інфраструктури;
- порушення логістики;
- нерівномірне постачання деяких імпортних препаратів;
- зростання попиту.
Попри пошкодження окремих складів, дистриб’ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Для цього вони змінюють логістичні маршрути та ланцюги постачання.
МОЗ спільно з Держлікслужбою стежить за запасами препаратів та можливістю оперативно поповнювати їх. Також опрацьовується диверсифікація місць зберігання ліків і використання альтернативних маршрутів.
Ситуація з ліками може змінюватися
Водночас у МОЗ зазначили, що через продовження обстрілів та ризики пошкодження логістичної і складської інфраструктури ситуація з доступністю ліків може змінюватися залежно від регіону та конкретного препарату.