Німецький концерн Rheinmetall разом з італійською космічною компанією Argotec 1 жовтня 2026 року запустив на орбіту перший супутник спільної програми. Він збиратиме розвідувальні дані для раннього попередження про повітряні загрози та потреб протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Rheinmetall.

Супутник вивели на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії (США) 1 жовтня. У Rheinmetall назвали запуск віхою в межах нового стратегічного партнерства з Argotec.

Через дочірню компанію Rheinmetall Italia S.p.A. концерн з Дюссельдорфа починає розвивати власну супутникову спроможність для національної безпеки та військової обізнаності про обстановку.

Програма орієнтована на збір розвідданих, а не на звичайне картографування наземних об’єктів. Сенсори супутника мають виявляти наземні ознаки повітряних загроз, що з’являються. Це дає раннє попередження та дані для протиповітряної оборони.

Отримані дані й зображення оброблятимуть за допомогою штучного інтелекту. Їх інтегрують у національні системи оборони та протиповітряної оборони й зроблять безпосередньо доступними замовникам.

Система поєднує кілька рівнів: космічне спостереження, наземні вузли й тактичні мережі. Керуватиме ними пост командування та управління (Command and Control Post). У Rheinmetall стверджують, що це відповідає потребам оборони та безпеки нового покоління й дозволяє виконувати місії зі здобуття інформаційної переваги.

Партнер запуску, Argotec, – міжнародна космічна компанія зі штаб-квартирою в Турині – має великий досвід у програмах NASA та інших провідних міжнародних космічних програмах. Обидві компанії використовують успіх поточної місії, щоб перевірити свої технічні спроможності в реальних умовах, а далі поетапно розвивати їх спільно.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що успішний запуск першого супутника став віхою в зміцненні національної безпеки та космічних спроможностей.

За його словами, інтеграція космічних даних в існуючі оборонні архітектури – критично важливий крок у відповідь на змінене безпекове середовище. Паппергер додав, що співпраця підтверджує довіру до технологічної інтеграційної експертизи компанії та робить вагомий внесок у технологічний суверенітет і стійку мережеву обізнаність про обстановку.

Засновник і генеральний директор Argotec Давід Авіно назвав запуск ключовим етапом у створенні космічної інфраструктури наступного покоління, розрахованої на операційні та оборонні потреби. За його словами, разом з Rheinmetall компанія перетворює космічні технології на цінний операційний актив: масштабований, пов’язаний у мережу й готовий підтримувати складні оборонні сценарії.

Авіно також наголосив, що це крок до більшої технологічної автономії, оскільки дані перетворюють на інформацію майже в реальному часі для тих, хто ухвалює рішення.

Компанії планують створити на орбіті більше угруповання супутників. Наступний запуск запланований на 2028 рік.