Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Шановні українці, українки!

Сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатися від російських ударів. Я говорив із Президентом Франції сьогодні, також із прем’єр-міністрами Польщі й Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну та допомагати нам. Фактично по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16 – це один із найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних «шахедів». Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую Прем’єр-міністру Нідерландів – і дуже було сьогодні конструктивно, і дуже оперативно. Дякую тобі, Робе! Дякую також Франції за нові кроки: ми з Емманюелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на «рафалях». Це підтримає і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з Прем’єром-міністром Польщі та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу. І якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов’язково найближчими тижнями зустрінемося з Прем’єром. Дональде, пане Прем’єр-міністре, дякую тобі!

Говорили сьогодні також із Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким по додаткових захисних кроках. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні Сили України – були сьогодні доповіді, важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття «шахедів». Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системах ППО, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів: нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик.

Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з’явилася серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні й на дестабілізаційній активності у Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію у Європі, по конкретних країнах, та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі в нього пріоритети. Важливе завдання Америки та всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість убивств.

Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель із кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж, і вели судно, зафрахтоване з Туреччини, громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув, ще один член екіпажу зник безвісти.

Сьогодні весь день у Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більш ніж 50 людей постраждали. Шукали людей під завалами, і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, усім нам у Європі, всім в Америці, абсолютно усім партнерам зосередитись і саме зараз, у жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає! І, будь ласка, бережіть себе.

Слава Україні!“