Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських посадовців, пише ЛБ.

За інформацією співрозмовників, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив дипломатам не блокувати направлення Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття ще двох переговорних кластерів, пов’язаних з внутрішнім ринком та конкурентоспроможністю.

Це може стати процедурним, але важливим кроком для подальшого просування кандидатур України та Молдови на шляху до членства в ЄС.

Водночас повна політична підтримка Будапешта залежатиме від того, чи ухвалить Верховна Рада України 12 жовтня закон про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.

За даними FT, ухвалення закону може дозволити формально розпочати процедуру відкриття нових переговорних кластерів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

“Шлях України до вступу набуває форми з дотриманням процесу”, – заявив європейський посадовець, ознайомлений із переговорами з Будапештом.

Якщо відкриття двох кластерів погодять, для України та Молдови залишаться ще два невідкриті напрями – “зелений” порядок денний, а також сільське господарство та згуртованість.

Водночас Єврокомісія готує пропозиції щодо зміни правил розширення ЄС.