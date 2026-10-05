«На жаль, досі немає чітких роз’яснень щодо того, як діяти, якщо термін дії TPS завершиться», – розповідає Марія Глитень, яка має тимчасовий захист у США. Для українців термін його дії спливає менш ніж за місяць – 19 жовтня, пише Радіо Свобода.

За даними сенаторів, на рішення щодо свого майбутнього у США очікують близко 101 тисячі українців. Двопартійна група з 31 сенатора закликає адміністрацію президента Дональда Трампа продовжити дію тимчасового захисту для воєнних мігрантів ще на 18 місяців, а також дозволити отримати його для тих, хто прибуде до США після встановлення для чинної програми граничної дати. Серед аргументів – небезпека повернення в Україну через російські атаки, а також внесок українців в економіку США.

Перші місяці великої війни Марія Глитень провела у Києві та його передмісті. Із вересня 2022 року вона живе у США.

Марія приїхала до Штатів за програмою академічного обміну (віза J-1), а згодом отримала статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS).

Марія Глитень

Статус тимчасового захисту (TPS) – це гуманітарна програма США, яка дозволяє громадянам визначених країн, які відповідають встановленим критеріям, перебувати та працювати в Сполучених Штатах впродовж обмеженого періоду, якщо ситуація на батьківщині – збройний конфлікт, стихійне лихо чи інші надзвичайні обставини – роблять повернення небезпечним.

«Ніхто не знає, що робити»

Зараз декілька разів на тиждень Марія заходить у свій обліковий запис в імміграційній системі США в пошуках оновлень, які можуть визначити її подальше життя в країні. Термін дії тимчасового захисту для українців у США спливає 19 жовтня.

«Якщо ви запитаєте мене, що я робитиму 19 жовтня, я не знаю. Ніхто не знає, що робити. Я перевіряю свій обліковий запис, щоб побачити, чи з’явилися якісь оновлення. Схоже, зараз все залежить від адміністрації».

Учасники акції тримають український прапор під час мітингу на підтримку України на площі Еліпс неподалік Білого дому у Вашингтоні, 8 березня 2025 року

Перебуваючи у США, Марія долучилася до адвокації інтересів України, а також працювала волонтеркою-стажеркою в офісі конгресмена-республіканця на Капітолійському пагорбі. Через цю діяльність, розповідає вона, друзі та інші українці часто звертаються до неї із запитаннями щодо статусу тимчасового захисту.

«Люди часто запитують мене, ніби я знаю щось більше. На жаль, досі немає чітких роз’яснень щодо того, як діяти, якщо термін дії TPS завершиться».

Ця невизначеність, за словами Марії, стосується не лише імміграційних документів. Біженців з України хвилюють питання працевлаштування, медичного страхування, оренди житла, а також практичні аспекти можливого виїзду з країни, каже вона.

День Незалежності України у США. Вашингтон, 22 серпня 2026 року

Деякі знайомі Марії вже виїхали зі США, вирішивши не ризикувати й не чекати на рішення.

Сім’ї з дітьми, за її словами, переважно вирушали до європейських країн, тоді як частина тих, хто перебував у США сам, повернулася в Україну.

«Це не так просто, як зібрати наплічник і поїхати. А є люди, які не можуть повернутися, тому що їхні домівки зруйновані».

Марія вважає, що їй пощастило: її рідні в Україні живі, а дім у Києві вцілів. Однак це не означає, що повертатися безпечно, каже вона.

Тиск від сенаторів?

Двопартійна група з 31 сенатора закликає адміністрацію президента Дональда Трампа продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців, а також повторно визначити Україну країною, громадяни якої мають права на участь у цій гуманітарній програмі.

Чоловік встановлює українські та американські прапори вздовж Пенсільванія-авеню, що веде до Капітолію перед візитом президента України Володимира Зеленського, Вашингтон, США, 21 грудня 2022 року

Продовження TPS збереже захист для людей, на яких уже поширюється програма. Цей статус дозволяє їм залишатися у США та легально працювати впродовж терміну його дії. Повторне визначення України потенційно дозволить претендувати на тимчасовий захист також українцям, які прибули після граничної дати, встановленої для чинного визначення України в межах програми.

Ініціаторкою листа стала демократка Теммі Дакворт. Документ також підписали інші сенатори, зокрема республіканки Сьюзен Коллінз і Ліза Мурковскі.

Інші республіканці, зокрема члени Палати представників Браян Фіцпатрік і Майк Лоулер, також підтримали продовження дії статусу тимчасового захисту для українців.

Акція на підтримку України напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення, Вашингтон, США

У листі від 22 вересня до міністра внутрішньої безпеки Марквейна Малліна та державного секретаря Марко Рубіо законодавці зазначили, що ситуація в Україні залишається небезпечною через жертви серед цивільного населення, пошкодження критичної інфраструктури та вимушене переміщення людей, а тому продовження тимчасового захисту є виправданим.

Сенатори також наголошують на економічному значенні TPS для США.

«Захист приблизно 101 тисячі українців зі статусом TPS, які нині проживають у Сполучених Штатах, – це не лише гуманітарна необхідність, а й обґрунтоване економічне рішення. Українці роблять значний внесок у життя наших громад – як у культурному, так і в економічному план», – йдеться у листі.

За даними, наведеними законодавцями, близько 101 тисячі українців, які мають цей статус, щороку роблять внесок в економіку США на суму близько 2,6 мільярда доларів і сплачують приблизно 716 мільйонів доларів податків.

«Це питання, має двопартійну підтримку. Я вважаю, що українці повинні залишатися у Сполучених Штатах. Немає жодних причин для того, щоб їх відправляти назад», – сказав у коментарі Радіо Свобода сенатор-демократ Дік Дурбін, посилаючись на те, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні.

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Сенатор-демократ Корі Букер також вважає, що програму потрібно продовжити.

«Не зробити цього було б жорстоко. Це суперечить американським цінностям, і я докладу всіх зусиль, щоб домогтися продовження цього терміну».

Марина Байдюк, президентка організації United Help Ukraine, зазначає, що економічні та гуманітарні аспекти цього питання тісно пов’язані.

«Українці зі статусом TPS налагодили тут повноцінне життя: вони працюють і сплачують податки. Продовження дії TPS та повторне визначення України для цієї програми – це не просто політичне рішення. Від нього залежить, чи залишаться сім’ї у безпеці, чи їх відправлять назад у зону активних бойових дій».

Адміністрація президента Дональда Трампа публічно не повідомляла, яке рішення ухвалить і коли це може статися.

Державний департамент США переадресував запитання Радіо Свобода щодо питання тимчасового захисту для українців до Міністерства внутрішньої безпеки. Там ситуацію також не прокоментували.