В Іркутській області (РФ) зафіксовано смертельний випадок легеневої чуми, через що в регіоні запроваджено екстрені карантинні заходи.

Ситуація станом на жовтень 2026 року виглядає так.

Від легеневої форми чуми померла 27-річна співробітниця Іркутського науково-дослідного протичумного інституту. Спочатку лікарі підозрювали у неї важку форму коронавірусу або пневмонію, проте згодом тести підтвердили чуму.

За однією з версій, вона повернулася з робочого відрядження до Бурятії, де поблизу кордону з Монголією раніше фіксували природний осередок чуми. Інша версія полягає в тому, що жінка могла випадково розбити пробірку з небезпечною бактерією в лабораторії під час збору біоматеріалу для діагностики. 29 вересня її госпіталізували до Шелеховської лікарні із симптомами пневмонії та підключили до апарата штучної вентиляції легень. Однак через два дні вона померла. Після цього співробітників медзакладу ізолювали, а саму лікарню закрили на карантин.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв провів екстрене засідання санітарно-протиепідемічної комісії разом із главою Росспоживнагляду Анною Поповою. За його словами, під час засідання обговорювали інформацію про підозру на зараження жителя регіону «особливо небезпечною інфекцією». «Усі виявлені контактні особи взяті під медичне спостереження. Сьогодні у них немає жодних ознак захворювання, а результати лабораторних досліджень негативні», — зазначив Кобзєв. Водночас офіційно конкретний діагноз влада не розкриває.

Чума — це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Yersinia pestis. Основними формами хвороби є бубонна, легенева та септична. Найчастіше людина заражається через укуси інфікованих бліх, які паразитують на гризунах. Легенева форма чуми може передаватися від людини до людини через дихальні шляхи.

Останній зареєстрований випадок захворювання людини на чуму в Росії стався у 2016 році на Алтаї. Тоді захворів 10-річний хлопчик, який обробляв тушу бабака та заразився через пошкоджену шкіру. Завдяки своєчасному лікуванню дитина вижила. Природні осередки чуми зберігаються в Монголії. У 2023 році Національний центр вивчення зоонозних інфекцій Монголії виявив 137 таких осередків у 17 регіонах країни, зокрема в районах поблизу кордону з Росією.