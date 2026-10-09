У Варшаві в п’ятницю, 9 жовтня, затримали двох підлітків, які принесли ножі до школи. В одного зі школярів знайшли 11 петард.

Про це повідомила поліція Варшави у X.

У Польщі масово перевіряють та евакують школи через повідомлення про ризик нападів з ножем.

Вже перевірили понад 10 тисяч навчальних закладів і затримали 10 людей, рапортує поліція.

За останні дні у Польщі сталися одразу кілька нападів у школах, внаслідок одного з них загинула людина, є поранені.

Після появи інформації, що один із нападників мав на голові шолом із камерою для трансляції відео, почали поширюватися припущення про нібито небезпечний “челендж” серед учнів.

У соцмережах були попередження про так звану “криваву п’ятницю” – серію нападів на школи, нібито заплановану саме на 9 жовтня.

Підпис до фото,У селі Лещидолі-Новінах у Польщі був напад з ножем у школі

За даними кореспондентів ВВС, у Варшаві кілька шкіл оточила поліція, дітей евакуювали.

“Ніхто нічого не пояснював, – розповіла ВВС мешканка Варшави, яка зранку, як і зазвичай відвела дітей до школи. – Прийшло прохання терміново забрати дітей, бо вони стоять на вулиці через евакуацію. Вже на місці під школою я побачила відокремлену стрічкою територію. Поліція і вчителі, коли віддавали дітей, теж нічого не пояснювали”.

Ще одна мешканка столиці розповіла, що від школи її доньки не було жодних пояснень, але діти самі домовилися не йти на уроки, а весь вечір напередодні “пересилали одне одному криваві тік-токи”.

Управління освіти Варшави згодом розіслало батькам попередження, що у школах будуть правоохоронці, щоб забезпечити безпеку, а також, що вони зберігають підвищену пильність.

Підпис до фото,Діти і батьки, налякані нападом у селі Лещидолі-Новінах

МВС Польщі закликає не поширювати неправдиву інформацію в інтернеті і зазначають, що насправді немає доказів, що існує такий “челендж”.

Цього тижня у Мазовецькому воєводстві Польщі сталися два акти насильства в школах.

У четвер, 8 жовтня, був напад на території початкової школи в селі Лещидолі-Новінах Вишківського повіту. 15-річний підліток поранив гострим предметом трьох людей, зокрема шкільну працівницю та директора, який знешкодив нападника.

37-річна працівниця померла.

Днем раніше, 7 жовтня, у місті Остроленка 19-річний юнак напав з ножем на дев’ятьох осіб: п’ятьох учнів, двох учителів, а згодом ще двох сторонніх людей.

В інтернеті з’явилися повідомлення, що подібні напади можуть статися в інших місцях. Поліція почала перевірку шкіл.

Правоохоронці вже перевірили понад 10 тисяч навчальних закладів у країні.

Як зазначили у поліції, є 13 випадків, які дають підстави підозрювати вчинення злочинів. Затримали 10 осіб через погрози насильством, повідомила поліція.

В рамках цих перевірок поліція Варшави затримала двох підлітків віком 14 і 16 років, які принесли ножі до навчальних закладів.

Про можливу загрозу безпеці поліцію повідомив працівник навчального закладу. Після прибуття на місце правоохоронці перевірили речі підлітка та виявили небезпечний предмет у його рюкзаку.

Підпис до фото,Один з вилучених ножів у дітей у Варшаві

У поліції кажуть, саме напади у Мазовецькому воєводстві спричинили хвилю неправдивої інформації в медіа, а відтак і значне суспільне занепокоєння.

Правоохоронці реагують на всі сигнали, відстежують у мережі будь-які тривожні повідомлення, зазначили в поліції.

“Від моменту появи інформації про нібито інтернет-челендж поліцейські безперервно проводили заходи для перевірки цих повідомлень”, – йдеться в заяві поліції.

З закликом не підживлювати “непотрібну й шкідливу спіраль страху” виступив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що дійсно поширюється неправдива інформація.

“Наразі немає такої загрози, яка б свідчила про загальнопольську акцію, що об’єднала якусь групу людей”, – сказав він у п’ятницю в ефірі TVN24.

Прем’єр Дональд Туск вважає, що ситуація з атаками на школи в Польщі пов’язана з “культом насильства”, який пропагується в інтернеті та соціальних мережах, доступ до яких у дітей є необмеженим.