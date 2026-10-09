У Варшаві в п’ятницю, 9 жовтня, затримали двох підлітків, які принесли ножі до школи. В одного зі школярів знайшли 11 петард.
Про це повідомила поліція Варшави у X.
У Польщі масово перевіряють та евакують школи через повідомлення про ризик нападів з ножем.
Вже перевірили понад 10 тисяч навчальних закладів і затримали 10 людей, рапортує поліція.
За останні дні у Польщі сталися одразу кілька нападів у школах, внаслідок одного з них загинула людина, є поранені.
Після появи інформації, що один із нападників мав на голові шолом із камерою для трансляції відео, почали поширюватися припущення про нібито небезпечний “челендж” серед учнів.
У соцмережах були попередження про так звану “криваву п’ятницю” – серію нападів на школи, нібито заплановану саме на 9 жовтня.
За даними кореспондентів ВВС, у Варшаві кілька шкіл оточила поліція, дітей евакуювали.
“Ніхто нічого не пояснював, – розповіла ВВС мешканка Варшави, яка зранку, як і зазвичай відвела дітей до школи. – Прийшло прохання терміново забрати дітей, бо вони стоять на вулиці через евакуацію. Вже на місці під школою я побачила відокремлену стрічкою територію. Поліція і вчителі, коли віддавали дітей, теж нічого не пояснювали”.
Ще одна мешканка столиці розповіла, що від школи її доньки не було жодних пояснень, але діти самі домовилися не йти на уроки, а весь вечір напередодні “пересилали одне одному криваві тік-токи”.
Управління освіти Варшави згодом розіслало батькам попередження, що у школах будуть правоохоронці, щоб забезпечити безпеку, а також, що вони зберігають підвищену пильність.
МВС Польщі закликає не поширювати неправдиву інформацію в інтернеті і зазначають, що насправді немає доказів, що існує такий “челендж”.
Цього тижня у Мазовецькому воєводстві Польщі сталися два акти насильства в школах.
У четвер, 8 жовтня, був напад на території початкової школи в селі Лещидолі-Новінах Вишківського повіту. 15-річний підліток поранив гострим предметом трьох людей, зокрема шкільну працівницю та директора, який знешкодив нападника.
37-річна працівниця померла.
Днем раніше, 7 жовтня, у місті Остроленка 19-річний юнак напав з ножем на дев’ятьох осіб: п’ятьох учнів, двох учителів, а згодом ще двох сторонніх людей.
В інтернеті з’явилися повідомлення, що подібні напади можуть статися в інших місцях. Поліція почала перевірку шкіл.
Правоохоронці вже перевірили понад 10 тисяч навчальних закладів у країні.
Як зазначили у поліції, є 13 випадків, які дають підстави підозрювати вчинення злочинів. Затримали 10 осіб через погрози насильством, повідомила поліція.
В рамках цих перевірок поліція Варшави затримала двох підлітків віком 14 і 16 років, які принесли ножі до навчальних закладів.
Про можливу загрозу безпеці поліцію повідомив працівник навчального закладу. Після прибуття на місце правоохоронці перевірили речі підлітка та виявили небезпечний предмет у його рюкзаку.
У поліції кажуть, саме напади у Мазовецькому воєводстві спричинили хвилю неправдивої інформації в медіа, а відтак і значне суспільне занепокоєння.
Правоохоронці реагують на всі сигнали, відстежують у мережі будь-які тривожні повідомлення, зазначили в поліції.
“Від моменту появи інформації про нібито інтернет-челендж поліцейські безперервно проводили заходи для перевірки цих повідомлень”, – йдеться в заяві поліції.
З закликом не підживлювати “непотрібну й шкідливу спіраль страху” виступив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.
Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що дійсно поширюється неправдива інформація.
“Наразі немає такої загрози, яка б свідчила про загальнопольську акцію, що об’єднала якусь групу людей”, – сказав він у п’ятницю в ефірі TVN24.
Прем’єр Дональд Туск вважає, що ситуація з атаками на школи в Польщі пов’язана з “культом насильства”, який пропагується в інтернеті та соціальних мережах, доступ до яких у дітей є необмеженим.