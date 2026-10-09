Французьким виноробам довелося переписати суворий збір правил, за якими шампанське вироблялося століттями. Національний інститут походження та якості (INAO) на запит Міжпрофесійного комітету вин Шампані (Comité Champagne) пішов на безпрецедентний крок: виробникам офіційно дозволили підняти максимально допустиму міцність напою з традиційних 13% до 15%.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

За всю історію існування регіону Шампань така поступка зроблена вперше. Причиною стали екстремальні погодні аномалії, які змінили хімічний склад ягід.

Виноробний глухий кут і фізика бульбашок

Через п’ять затяжних хвиль літньої спеки та посухи у 2026 році виноград дозрівав дуже швидко, накопичивши рекордну концентрацію цукру. Знятий із лози виноград видавав сусло із природним потенціалом алкоголю вище 11,5%.

Для звичайного вина це норма, але для ігристого критичний поріг. Технологія створення класичного шампанського вимагає вторинної ферментації прямо у запечатаній пляшці (так народжуються знамениті бульбашки), а цей процес неминуче додає напою ще 1-1,5% міцності.

У результаті винороби опинилися в юридичному глухому куті: готове шампанське гарантовано перевищувало законний ліміт в 13% і опинялося поза законом. Послаблення правил врятувало врожай від загрози потрапити на звалище.

Втім, планка в 15% — це юридична «подушка безпеки», вважають експерти. Фізично дріжджі помирають за високого алкоголю, тому реальна міцність більшості пляшок буде в районі 13,5–14,5%.

Найраніший і найдефіцитніший урожай в історії

Цьогорічний сезон винороби називають «історично аномальним». Через спеку збір винограду стартував зовсім рано — перші грона почали зрізати в комуні Монге вже 6 серпня, а до середини місяця збір став масовим — це на два тижні раніше, ніж звичайно.

При цьому спекотному літу передували нищівні весняні заморозки. Внаслідок цього врожайність впала до критичних 7 000 кілограмів винограду з гектара (проти 9 900 кілограмів у минулі роки). Втрати обсягу винороби компенсуватимуть за рахунок резервних запасів минулих років.

Яким воно буде на смак?

У Комітеті вин Шампані кажуть, що через 10–15 років подібні спекотні сезони перетворяться на кліматичну норму. Перевірити, як зміниться стиль культового напою, споживачі матимуть змогу не раніше 2028 року — саме стільки вимагають правила мінімальної витримки у льохах.

Найімовірніше, міцне шампанське втратить свою фірмову легку текстуру аперитиву. Воно стане більш щільним, маслянистим і концентрованим, нагадуючи характером престижне біле бургундське вино, але з бульбашками.

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