Аніта ЛеБран, яка має п’ятьох онуків, завжди була не проти пропустити келих доброго піно-гріджо та підтримати традицію своєї родини — відкривати “щасливу годину” о п’ятій вечора в будинку на озері.

82-річна жінка була шокована, коли минулого року дізналася, що її заклад для літніх людей у Міннесоті, США, не має права подавати мешканцям алкогольні напої без ліцензії, пише ВВС.

Як активна учасниця життя спільноти пансіонату Amira Choice Champlin, ЛеБран погодилася стати символом і речницею кампанії зі зміни законодавства.

Після двох свідчень у законодавчому органі штату вона цього тижня підняла келих із губернатором Тімом Волзом, святкуючи символічне підписання закону “Happy Hour для бабусь і дідусів” прямо у своєму пансіонаті.

Законодавство, що набуло чинності цього місяця, дозволяє будинкам для літніх людей та закладам із догляду в Міннесоті подавати алкоголь мешканцям і їхнім гостям під час спеціальних заходів – без ліцензії, за умови попереднього повідомлення штату.

“Я пишаюся, бо всі таким змінам страшенно радіють”, — каже ЛеБран, додаючи, що її сусіди вважали ці обмеження “смішними”.

Підпис до фото,Аніта виголосила тост за зміни в законодавстві разом із губернатором Міннесоти Тімом Волзом, який раніше балотувався на посаду віцепрезидента (праворуч)

Правила щодо вживання алкоголю в будинках для літніх людей чи закладах із догляду визначає кожен штат самостійно, і чимало таких закладів по всій США активно влаштовують “щасливі години” та інші події, аби заохотити мешканців до спілкування.

У закладі, де живе ЛеБран, завжди дозволяли випивати у своїх кімнатах і приносити власний алкоголь на спільні події, зазначила Сара Люман із Amira Choice.

Вона додала, що через вищий ризик падінь та інших прикрощів серед людей поважного віку, заклад обмежив споживання алкоголю до двох напоїв на соціальних подіях.

Виступаючи під час підписання закону, губернатор сказав:

“Поважний вік не повинен означати відмову від традицій та свобод, якими ви насолоджувалися все життя”.

“Цей закон усуває зайву бюрократію, тож заклади для літніх людей зможуть витрачати менше часу на паперову тяганину й більше — на створення можливостей для мешканців разом святкувати дні народження, річниці, “щасливі години” та просто щоденні моменти”, — підкреслив він на церемонії у вівторок.

Шлях ЛеБран до змін розпочався після того, як місцева влада сконтактувалася з Amira Choice і повідомила, що заклад порушив правила, подавши шампанське на заході у квітні 2025 року.

Заклад звернувся до LeadingAge Minnesota — неприбуткової організації, яка допомагає постачальникам послуг із догляду за літніми людьми, — зазначаючи, що вартість алкогольної ліцензії та супутні вимоги непомірні.

Утім, фінансові побоювання були не єдиним рушійним фактором, зауважила Ерін Хапперт із LeadingAge.

“Це їхній дім, — сказала вона про мешканців Amira Choice. — “м має бути дозволено легально вживати алкоголь — так само як і тоді, якби вони жили у власному приватному будинку в будь-якій громаді на свій вибір”.

Хапперт додала, що інші заклади вже планують піти цим шляхом.

Підпис до фото,Зірка TikTok Ліліан Дроняк, 96 років, більш відома своїм 15,1 мільйонам підписників як “Бабуся Дроняк”.

Нещодавня спроба одного з будинків для літніх людей обмежити вживання алкоголю потрапила у заголовки новин, коли 96-річна зірка TikTok Лілліан Дроняк (відома для своїх 15,1 мільйона підписників як “Бабуся Дроняк”) поділилася листом від керівництва свого закладу в Коннектикуті.

Вона розповіла, що її застерегли від улаштування вечірок у своїй кімнаті та повідомили, що вона не може пригощати інших мешканців алкоголем із міркувань безпеки.

Онук Лілліан, Кевін Дроняк, розповів BBC, що вона радісно сприйняла новину з Міннесоти.

“Дайте їм випити!” — сказала вона йому.

Підпис до фото,Аніта ЛеБран стоїть поруч із губернатором Міннесоти Тімом Волзом на церемонії підписання у будинку для людей похилого віку

У закладі Amira Choice працівники та мешканці вже готуються до гучної вечірки наступного місяця.

“Це буде свято на весь день для мешканців”, — зазначила Люман і додала, що ЛеБран вже кілька місяців – справжня “суперзірка серед мешканців” завдяки тому, що домоглася зміни правил.

Бабуся, яка виступала з свідченнями перед Палатою представників та Сенатом штату Міннесота, репетирувала свою промову телефоном перед доньками та перед дзеркалом.

“Те, що ми старші й проживаємо у закладі з доглядом, не означає, що ми повинні мати менше свобод, ніж будь-хто інший”, — заявила вона комітету Сенату.

“Ми з друзями любимо “щасливі години” так само, як і багато хто з вас”, — сказала вона їм.

“За келихом ми можемо згадати минулі роки, військову службу, виховання дітей, вшанувати пам’ять друзів, яких уже немає поруч, та відсвяткувати золотий період нашого життя”.