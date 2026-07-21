У селі Лісоводи на Хмельниччині зберігся унікальний кам’яний надгробний хрест, датований 1860 роком, із графіті, характерними для Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Про подібні пам’ятки в Україні більше не відомо.

Історики не можуть пояснити, чому похованого там чоловіка вшанували саме таким монументом, передає “Суспільне Хмельницький”.

“Найбільша загадка, чому цю людину, яка тут похована, так шанували. Це один хрест на всю Україну. Над цією загадкою ламали голови поважні науковці: кандидати, доктора наук з Кам’янця-Подільського, Києва, Чернівців, Дніпра”, — розповів історик Дмитро Полюхович “Суспільному”.

Полюхович пояснив, що на передній частині пам’ятника можна побачити символіку, пов’язану з Голгофою. За його словами, велика трикутна основа символізує гору Голгофу, а подібні хрести в Україні переважно трапляються у печерних монастирях над Дністром і датуються XI, XIII та XVI століттями.

На зворотному боці хреста збереглися ім’я та прізвище похованого. Історик зазначив, що там спочиває Пантелеймон Копитко, однак причин особливого вшанування цієї людини досі не встановлено.

“От за що шана цьому Пантелеймону Копитку абсолютно незрозуміло. Тобто переказів ніхто не знає. В метричних книгах якраз за 1860 рік згадок немає”, — зазначив Полюхович.

За словами дослідника, на зворотному боці пам’ятника також збереглися характерні позначки паломників. Як розповів Полюхович, Пантелеймон Копитко, хрест якого встановлений у селі Лісоводи, помер у 1860 році у віці 75 років.