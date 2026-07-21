Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що корупція у ТЦК нікуди не зникла: щоб мобілізованому вийти з буса, він повинен заплатити $10 тисяч, а за вихід з самого військкомату — $20 тисяч.

В інтерв’ю “Новини.Live” він пояснив, що це — одноразова “опція”, яка не гарантує, що наступного дня військовозобов’язаного не мобілізують знову.

“Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша — не має на це ресурсу і йде воювати. Третя частина — треба ж показувати щось, малювати план – беруть всіх підряд”.

Інколи вони мобілізують людей, яких відмовляються брати військові частини — через похилий вік або ж стан здоровʼя. Один з таких випадків трапився на Закарпатті, розповів Лубінець, додаючи, що 59—річного чоловіка врешті юридично оформили працювати в одному з місцевих ТЦК. Але там все ще сподіваються, що його забере якийсь з підрозділів.

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