У ніч на 19 липня російський ракетний удар повністю знищив основний склад готової продукції виробника алкоголю Global Spirits, повідомила компанія 21 липня у Facebook.

Попередньо збитки перевищують 100 млн грн.

-Вогонь знищив всі складські приміщення та всі товарні запаси. За попередніми оцінками, збитки становлять понад 100 мільйонів гривень, з яких до державного бюджету України вже було сплачено 74 мільйони гривень податків (акцизний податок, податок на заробітню плату, ПДВ та податок на прибуток).

Через втрату товарних запасів доставка продукції клієнтам неможлива.

Просимо Партнерів сформувати бізнес-план з урахуванням того, що продукт, який є лідером продажів, наразі буде недоступний.

Ми вже працюємо над відновленням логістики та забезпеченням безперебійної роботи компанії.

Також висловлюємо підтримку нашим сусідам по складу Good Wine, WineTime та WOG. Ми, як ніхто, розуміємо, що означає втрачати продукцію. Але найголовніше — що не постраждали люди.

За роки війни наша компанія вже неодноразово зазнавала ударів по складах, офісах і виробничих потужностях. Та попри все ми не втратили головного — здатності рухатися вперед, зберігати робочі місця, сплачувати податки та підтримувати економіку України, йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Forbes, портфель Global Spirits охоплює горілчані, коньячні та винні бренди, які експортують у понад 87 країн. Холдинг має два виробництва в Україні – завод «Хортиця» та Одеський коньячний завод.

Власником трьох юросіб холдингу до липня 2022-го був Євген Черняк. Потім ці компанії перейшли громадянину Ліхтенштейну Мікаелю Мартіну Вахтеру, свідчать дані YouControl.

За роки війни компанія неодноразово зазнавала ударів по складах, офісах і виробничих потужностях, повідомляють у Global Spirits. Через удари по виробництвах і руйнування київського офісу компанія втратила сервери та облікові дані, що тимчасово ускладнило її роботу, йшлося у відповіді пресслужби Global Spirits на запит Forbes Ukraine.

Суму збитків у компанії не називають. Компенсувати їх намагаються за рахунок Росії. Зокрема, Господарський суд Києва у січні 2026-го розглянув позов ТОВ «Глобал Спірітс Груп» до РФ про стягнення 20,2 млн грн, ідеться в судовому реєстрі. Причиною стали збитки від російського удару по офісу компанії у Києві в червні 2025 року. Суд постановив стягнути з Росії близько 837 000 грн.