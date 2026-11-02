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Сьогодні, 2 листопада, до Миколаєва зі шведського міста Гетеборг прибув перший трамвай моделі М29. Це стало важливим кроком для оновлення міського електротранспорту.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає Інше ТВ.

Це перший трамвай із 40 запланованих до передачі. Загалом програма розрахована на два роки – 2027 та 2028. Протягом наступного року місто отримає ще 10 трамваїв.

«Це перший трамвай, який ми отримали від міста Гетеборг. Надалі ми маємо його адаптувати, і після того, як він вийде на лінію, отримаємо й інші. Дякую нашим партнерам та працівникам «Миколаївелектротрансу», які поїхали в Швецію, подивилися, як можна переобладнати трамваї, і отримали гарні відгуки про подальшу співпрацю. Сподіваюся, що найближчим часом цей трамвай уже вийде на колії міста Миколаєва», – зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Трамваї передають Миколаєву на безоплатній основі, а всі витрати на їхню доставку взяла на себе шведська сторона.

Як повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, перед виходом на маршрути вагони потрібно переобладнати під місцеві колії. У Гетеборзі використовують європейський стандарт (1435 мм), тоді як у Миколаєві – 1524 мм, тому фахівці підприємства замінюватимуть колісні осі.

Після завершення технічних робіт співробітниками «Миколаївелектротрансу» трамвай пройде обов’язкові перевірки та випробування на міських коліях, після чого буде готовий до повноцінного обслуговування пасажирів.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамвайна компанія шведського міста Гетеборг хоче передати Миколаєву 40 трамваїв. У травні цього року делегація «Миколаївелектротранс» вирушила до Швеції – вивчати трамваї, які Миколаєву планує передати Гетеборг