42-річний чоловік збував канабіс «з рук в руки» на території одного із мікрорайоні Миколаєва. Клієнтів підшукував серед вузького кола осіб. Слідчі поліції затримали фігуранта у процесуальному порядку після чергового збуту та вже повідомили йому про підозру у скоєнні трьох фактів злочину. Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення, повідомили у поліції Миколаївської області.

Викрили та припинили злочинну діяльність ділка слідчі та оперативники відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант самостійно обробляв наркоречовину, вже готовий до вживання канабіс фасував та продавав, назначаючи клієнтам час і місце збуту.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після чергового продажу наркотиків.

Під час санкціонованих обшуків за місцем реєстрації та фактичного проживання фігуранта правоохоронці вилучили близько 8 кілограмів канабісу, електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільні телефони та грошові кошти в іноземній та національній валюті.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні трьох фактів злочину, передбаченого чч. 1, 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту в особливо великих розмірах чи збут наркотичних засобів, вчинене повторно.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 499 200 гривень.

Триває досудове розслідування, встановлюється походження наркотичних засобів і осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.