З 3 листопада у Миколаєві розпочинається опалювальний сезон.

Відповідне рішення сьогодні, 2 листопада, ухвалив виконавчий комітет міської ради, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Тепло подаватимемо поступово. У першочерговому порядку підключатимемо заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та інші об’єкти соціальної сфери. Далі – житловий фонд.

На повний запуск системи теплопостачання відводимо 10 днів. За цей час котельні поступово виходитимуть на роботу, а тепло подаватимуть до всіх споживачів», – поінформував мер і зазначив, що нарахування за опалення здійснюватимуть за фактичними датами підключення кожного житлового будинку.

Як повідомляло Інше ТВ, Решетілов у цифрах відзвітував про готовність громад Миколаївщини до опалювального сезону