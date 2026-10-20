Виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов в ефірі Суспільного поінформував про підготовку до опалювального сезону та посилення енергонезалежності громад.

Під час розмови йшлося про стан теплової інфраструктури, резервне живлення та рішення, які допомагають громадам забезпечувати роботу важливих об’єктів у разі перебоїв з електропостачанням, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Завдяки оперативним заходам, яких постійно вживають енергетики та підприємства комунального господарства, вдалося забезпечити працездатність обладнання й своєчасно підготуватися до опалювального сезону.

Зокрема, до сезону підготували 2107 багатоквартирних будинків, які отримують тепло від централізованих джерел, і 1091 котельню, у тому числі котельні закладів соціальної сфери. Провели гідравлічні випробування 350,8 км теплових мереж. Водночас на окремих ділянках тепломереж роботи ще тривають.

Для резервного живлення комунальної та соціальної інфраструктури в області створили парк із 3639 генераторів. Ними забезпечені підприємства тепло- і водопостачання, водовідведення та заклади соціальної сфери.

Також в області ввели в експлуатацію 18 когенераційних установок загальною потужністю 20,55 МВт. Вони одночасно виробляють тепло й електроенергію, що посилює енергонезалежність. До кінця року планують побудувати ще шість резервних установок загальною потужністю 11,6 МВт.

Крім того, закупили й змонтували 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю 224,12 МВт. Наразі триває їх підключення до інженерних мереж. У поєднанні з генераторами та когенераційними установками вони створюють додатковий резерв для роботи теплової та соціальної інфраструктури громад.

Окрему увагу приділяють стабільності мобільного зв’язку в разі можливого блекауту. За словами Георгія Решетілова, критична інфраструктура області на 100% забезпечена генераторами, нині нарощують запаси пального для них.

Робота з підготовки до зими триває. Миколаївська ОВА спільно з громадами, енергетиками та комунальними підприємствами продовжує посилювати енергетичну стійкість області, щоб забезпечити роботу теплової та соціальної інфраструктури в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Крім того, пріоритетом залишається захист критичної інфраструктури та забезпечення життєдіяльності населення.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на середину серпня до опалювального сезону в Миколаєві були готові лише 3,4% будинків