Указом Президента України №1048/2026 підполковнику Олександру Олександровичу Жиброву (посмертно) присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

24 лютого 2022 року командир ескадрильї 299-ї бригади Олександр Жибров підняв свій Су-25 у небо одним із перших. Він знищив частину ворожої колони і зупинив просування ворога. Літак підбили, шансу катапультуватися чи дотягнути до аеродрому уже не було… Льотчик спрямував палаючу машину на окупантів.

Втім, головний спадок комеска – не його останній бій. Олександр виховав ціле покоління українських асів.

Ростислав Лазаренко, Данило Мурашко, Вадим Благовісний, Єгор Середюк – майбутні Герої України вчилися саме в нього.

“За цією молоддю наше майбутнє,” – казав він і був правий. Олександр не побачив їхніх найвищих нагород, але саме його школа зробила їх безстрашними.

“Я захищатиму вас і всіх українців.” Це були його останні слова дружині та доньці.

Вічна пам’ять Герою! Честь!